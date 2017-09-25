В Петербурге откроют Античные залы Эрмитажа

В декабре этого года в Эрмитаже начнет работу новая экспозиция. В здании Нового Эрмитажа после реставрации снова заработают Античные залы, которые долгое время были недоступными для посетителей.

Эти залы были закрыты 40 лет. Теперь художники, архитекторы и реставраторы готовы представить зал резных камней с постоянной экспозицией, а также большой Зал ваз.

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Каждый год Дни Эрмитажа приурочены к 7 декабря — Дню Святой Екатерины. При этом первые выставки начинаются уже в октябре.