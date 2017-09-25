Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира

Государственный Эрмитаж занял пятое место в списке лучших музеев мира по версии сайта TripAdvisor.

Рейтинг был составлен на основе отзывов путешественников.

На первом месте оказался нью-йоркский Метрополитен, на втором — Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане, на третьем — парижский музей Орсе. Четвертое место занял Институт Искусств, который находится в Чикаго.

Следом за Эрмитажем идет Мемориал 9/11 в Нью-Йорке. Седьмое место занял Национальный антропологический музей в столице Мексики. Далее идет Новый музей Акрополя в Афинах, музей Прадо в Мадриде и Музей Виктории и Альберта в Лондоне.

В рейтинге лучших музеев РФ Эрмитаж оказался на первом месте. Следом за ним — Третьяковская галерея. Третье место занял петербургский Музей Фаберже.