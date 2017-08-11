В МГУ составили список опасных мультфильмов

Студенты и преподаватели Летней психологической школы МГУ составили список фильмов, который могут быть вредными для детей, передает "Российская газета".

В список нерекомендованных для показа детям вошли 10 мультфильмов

"Школа монстров"

Этот мультфильм рассказывает о детях таких злодеев, как Франкенштейн или граф Дракула. Их чада только выглядят необычно, а на деле совсем это простые дети с такими же проблемами и радостями. По своей стилистике мультфильм похож на аналогичный сериал про волшебниц Винкс.

По всей видимости, в МГУ он показался опасным тем, что облик главных героинь способен напугать ну очень трусливого ребенка.

"Губка Боб - Квадратные штаны"

Этот популярный мультфильм долгие годы транслировался в дневное время по одному из центральных каналов. Немногие знают, но «Губка Боб» имеет рейтинг «12+» - смотреть его можно только подросткам, их старшим браться и сестрам, а также их родителям.

"Девочки из Эквестрии"

Основные персонажи, являющиеся пони, фигурируют здесь в качестве старшеклассников обычной человеческой школы. Этот мультфильм – продолжение легендарного сериала My Little Pony.

Мультфильм имеет рейтинг «0+», а это значит, что его могут смотреть абсолютно все без вреда для своей психики. Но у экспертов из МГУ на этот счет свое мнение.

"Кошмар перед Рождеством"

Известный мультфильм Тима Бертана вышел на экраны 25 лет назад. Как и Губка Боб, он имеет рейтинг «12+».

Мультфильм рассказывает о царстве Хэллоуин, царстве страхов и кошмаров, где живут мертвецы, уродцы, чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном. Видимо, дети могут испугаться.

"Сорвиголова Кик Бутовски"

Этот американский мультипликационный сериал канала Disney вышел на экраны в 2010 году. Главный герой мультсериала — мальчик по имени Кларенс Бутовски по прозвищу «Кик». У него есть хобби: он обожает экстрим. Во всех его делах ему помогает его друг, полненький Гюнтер. Также ему приходится разбираться со своим старшим братом Брэдом.

По всей видимости, экстримальные увлечения главного героя могут послужить плохим примером для юных зрителей.

"Маша и Медведь"

Чем не угодила экспертам МГУ гордость современной российской мультипликации – неизвестно. Его рейтинг – «0+», скандалов вокруг его серий не наблюдалось. Наоборот, некоторые из них оценили во всем мире.

"Миньоны"

Игрушки-миньоны можно встретить во многих гипермаркетах. Сам мультфильм 2015 года имеет рейтинг «6+». Впрочем, по запросу «миньоны опасны для детей» поисковые системы выдают множество ссылок на публикации психолог, различного уровня компетентности по этому вопросу.

"Свинка Пеппа"

Еще один сериал с рейтингом «0+», который рассказывает о симпатичной маленькой свинке, которая живет вместе со своими Мамой Свиньей, Папой Свиньей и маленьким братиком Джорджем. Пеппа обожает играть, наряжаться, бывать в новых местах и заводить новые знакомства, но самое любимое занятие Свинк Пеппы — это прыгать в грязных лужах. Судя по всему, плохой пример детям подает свинка Пеппа. Потомо

у и опасна.

"Том и Джерри"

Насилие, жестокость, вандализм – эти и многие другие опасные и вредные действия пропагандирует данный популярнейший мультсериал. Конечно, если относиться ко всему происходящему на экране слишком серьезно.

"Финес и Фёрб"

Это американский мультипликационный сериал в жанре музыкальной комедии производства Disney. В несуществующем американском городе Денвилль выдуманного Триштатья живут два удивительных мальчика, Финес Флинн и его сводный брат Ферб Флетчер. Каждый день каникул они, просто ради удовольствия, реализуют невероятно сложные и кажущиеся небезопасными проекты: они могут сделать гигантские американские горки через весь город или портал на Марс, стать за полдня популярными, создав группу одного хита, починить машину времени из музея и сгонять в прошлое или будущее, построить здание высотой до Луны.

Сериал оказался популярен не только среди детей, но и среди взрослых, которым, судя по всему можно его смотреть, в отличие от тех, кто еще не закончил школу.