Названы самые популярные видео на Youtube

В списке самых популярных роликов на Youtube сменился лидер. Клип Уиз Халифы и Чарли Пута «See You Again» из саундтрека к фильму «Форсаж-7», посвященный погибшему актеру Полу Уокеру, стал самым просматриваемым на YouTube за все время существования сервиса.

У «See You Again» более 2,895 миллиардов просмотров. У южнокорейского рэпера PSY с легендарной песней «Gangnam Style» почти на миллион просмотров меньше.

Единственной немузыкальное видео, которое попало в десятку – из России. Это серия мульсериала «Маша и Медведь» про то как не надо готовить кашу. Ролик занял шестое место и собрал более 2,3 млрд просмотров.