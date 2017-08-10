Фестиваль «Живые улицы» на один день сделает Манежную площадь пешеходной

В следующее воскресенье, 20 августа, с 12:00 до 20:00 Манежная площадь и прилегающие к ней улицы превратятся в пространство для отдыха. Фестиваль «Живые улицы» пройдет в городе на Неве уже третий раз

Дороги станут доступны для пешеходов, парковки превратятся в газоны со скамейками, тротуары — в площадки для спорта, игр и творчества.

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Уличное искусство, музыканты, танцоры и поэты, зона обмена книгами, растениями и идеями, ресайкл одежды, декорирование мебели, детские мастер-классы, фуд-корт с вкусной и полезной едой - и это далеко не весь список запланированных мероприятий, которые ждут петербуржцев и гостей города на фестивале, сообщает пресс-служба Смольного.

Вход в открытое пространство будет свободный. В 2017 году городской праздник за день посетили более 25 тыс. человек.