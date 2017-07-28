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Куда сходить в Петербурге в августе

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© Фото: vk.com/letatlegkospb

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Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

3-6 августа

 

В первую неделю последнего месяца лета в Петербурге состоится St. Petersburg Harley Days. Это единственное в России международное мотоциклетное событие, входящее в мировую систему фестивалей Harley-Davidson.

Событие развернется на площади Островского и станет действительно грандиозным благодаря своей насыщенной программе. Зрители увидят торжественный мотопарад, тест-райд новых мотоциклов Harley-Davidson, конкурс авторских мотоциклов Custom Bike Show; парад-карнавал оригинальных транспортных средств Crazy Wheels и не только.

Фото: vk.com/harleyfestival
 

Где: площадь Островского

Когда: 3-6 августа с 10:00 до 22:00

Стоимость: вход свободный

Программу фестиваля можно увидеть здесь

7 августа

 

Традиционный специальный концерт рок-ветеранов в день рождения лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенёва в понедельник, 7 августа.

После ухода из жизни Горшка его младший брат и фронтмен «Кукрыниксов» Алексей Горшенев неизменно отмечает день рождения артиста на сцене. Концерт-посвящение вновь пройдёт в клубе «Космонавт», а его программа включит самые знаковые вещи обеих команд. Выступление станет своеобразной репетицией перед стартом юбилейного и, к сожалению, прощального тура команды.

Фото: afisha.yandex.ru
 

Где: Бронницкая улица,  24 - «Космонавт» 

Когда: 7 августа в 20:00

Стоимость: 1300-3500 рублей

Подробности можно узнать здесь

12-13 августа

 

В эти выходные в Шереметевском дворце – Музее музыки во второй раз пройдет этнический фестиваль «Музыки мира». Марафон-уикэнд собирает лучших этно-музыкантов из Бурятии, Башкирии, Карелии, Казахстана, России и Франции. Герои фестиваля исполняют традиционную музыку своих регионов в этно-рок и этно-электронном звучании. 

Праздник-марафон раскинется на территории уникальной усадьбы XVIII века в самом центре Петербурга, на парадном дворе и в концертном зале Шереметевского дворца.

Фото: kozlovclub.ru
 

Где: Набережная Фонтанки, 34 - Шереметевский дворец, Музей музыки

Когда: 12 и 13 августа

Стоимость:  300 рублей

Подробнее на официальном сайте фестиваля

12 августа

 

В этот день в пространстве «Ткачи» пройдет второй фестиваль «Цирк в ритме джаза». Его  смогут насладиться выступлениями цирковых артистов и джазовых музыкантов, которые создадут солнечное настроение в любую погоду. 

Всех пришедших ждут также мастер-классы, игры, конкурсы, лекции, детская и фото-зона, много интересных знакомств, вкусной еды и положительных эмоций. Специальный гость фестиваля — Билли Новик.

Фото: vk.com/circus_jazz
 

Где: набережная Обводного канала, 60

Когда: 12 августа в 12:00

Стоимость: 450-900 рублей

Официальная встреча фестиваля  «ВКонтакте»

13 августа

 

В парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет уже шестой фестиваль воздушных змеев "Летать легко!".

Восточные драконы, неопознанные летающие объекты, сказочные герои и стандартные, знакомые каждому с детства воздушные змеи поднимутся высоко в небо с легкой руки гостей и участников фестиваля. Каждый желающий сможет поучаствовать в настоящем шоу, которое, несомненно, будет красивым и романтичным.

«"Летать легко!" - это захватывающие полёты воздушных змеев над городом, любительские соревнования, свежий ветер, бесплатный вход, отличное настроение, дружеская атмосфера и отличный отдых для взрослых и детей», - сообщат организаторы фестиваля.

Фото: vk.com/letatlegkospb
 

Где: Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Когда: 13 августа 12:00-18:00

Стоимость: вход свободный

Официальная встреча фестиваля «ВКонтакте»

18-20 августа

 

Один из самых необычных open air пройдет в эти выходные в Северной столице - Summer music park. На нем гости увидят артистов двух знаменитых оркестров: Академического оркестра Филармонии и Симфонического оркестра Мариинского театра.

За дирижерским пультом — лауреат международных конкурсов Антон Гаккель. Сольные партии исполнит Дмитрий Ганенко, виолончелист и солист Мариинского театра. В программе романтических вечеров — произведения авторов XVIII, XIX и XX столетий. Кроме любимых многими вальсов Штрауса, прозвучат известные «Времена Года» Вивальди и собрание лучших композиций в стиле танго Астора Пьяццоллы.

Фото: vk.com/summermusicpark
 

Где: улица  Профессора Попова, 2

Когда: 18, 19, 20 августа в 21:00

Стоимость: от 1000 рублей

Официальная группа «ВКонтакте»

20 августа

 

В это воскресенье на Манежной площади пройдет городской фестиваль «Живые улицы». Это проект, в котором центральные улицы города закрываются для машин и отдаются горожанам.

На один день 20 августа Манежная площадь и прилегающие улицы станут пешеходными: парковки превратятся в газоны с бинбегами и скамейками, дороги — в велопешеходные дорожки, тротуары — в площадки для спорта, игр и творчества.

Уличное искусство, музыканты, танцоры, и поэты, обмен книгами и идеями, ресайкл одежды, декорирование мебели, детские мастер-классы, фуд-корт с вкусной и полезной едой — это и многое другое ждет гостей фестиваля «Живые улицы».

Фото: 2do2go
 

Где: Манежная площадь

Когда: 20 августа с 9:00

Стоимость: вход свободный

20 августа

 

В самом конце лета все жители и гости культурной столицы получат шанс встретиться с одним из самых ярких и удивительных исполнителей российской сцены — Дельфином. В воскресный день, 20 августа, на творческом пространстве крыши Hi-Hat состоится концерт Дельфина «Синтетика».

«Всем, кто знаком с творчеством Дельфина, придутся по душе его волнующие стихи, тонкими струйками ртути, проникающие в самое сердце и открывающие настоящее «Я» каждого человека. Этот удивительный эффект достигается за счет душевного обнажения самого исполнителя, затрагивающего в своей поэзии все самое наболевшее, тревожащее и животрепещущее»,  -заявляют организаторы концерта.

Где: Аптекарский проспект, дом 4 - «Hi-Hat»

Когда: 20 августа в 20:00

Стоимость: 1300 рублей

Заказать билет можно здесь

27 августа

 

«Иван Купала» — легенды русского фолка, в конце 1990-х прогремевшие хитами «Кострома» и «Коляда» на всю страну и ставшие общим знаменателем таких, не то чтобы родственных институтов, как премия «Овация» и фестиваль «Нашествие».

Возобновив концертную активность после продолжительного перерыва минувшей зимой, в Рождество, музыканты «Ивана Купалы» возвращаются в Петербург, чтобы отметить еще один, теперь уже персональный праздник — очередной день рождения основанной в августе 1998 года группы.

Специальным гостем будет один из лучших фолк-коллективов Севернйо столицы - Отава Ё.

Фото: дикая мята - LiveJournal
 

Где: Пироговская набережная, 5/2 -  Aurora Concert Hall

Когда: 20 августа в 20:00

Стоимость: 600 рублей

Заказать билет можно здесь

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