Куда сходить в Петербурге в августе

3-6 августа
В первую неделю последнего месяца лета в Петербурге состоится St. Petersburg Harley Days. Это единственное в России международное мотоциклетное событие, входящее в мировую систему фестивалей Harley-Davidson.
Событие развернется на площади Островского и станет действительно грандиозным благодаря своей насыщенной программе. Зрители увидят торжественный мотопарад, тест-райд новых мотоциклов Harley-Davidson, конкурс авторских мотоциклов Custom Bike Show; парад-карнавал оригинальных транспортных средств Crazy Wheels и не только.
Фото: vk.com/harleyfestival
Где: площадь Островского
Когда: 3-6 августа с 10:00 до 22:00
Стоимость: вход свободный
Программу фестиваля можно увидеть здесь
7 августа
Традиционный специальный концерт рок-ветеранов в день рождения лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенёва в понедельник, 7 августа.
После ухода из жизни Горшка его младший брат и фронтмен «Кукрыниксов» Алексей Горшенев неизменно отмечает день рождения артиста на сцене. Концерт-посвящение вновь пройдёт в клубе «Космонавт», а его программа включит самые знаковые вещи обеих команд. Выступление станет своеобразной репетицией перед стартом юбилейного и, к сожалению, прощального тура команды.
Фото: afisha.yandex.ru
Где: Бронницкая улица, 24 - «Космонавт»
Когда: 7 августа в 20:00
Стоимость: 1300-3500 рублей
Подробности можно узнать здесь
12-13 августа
В эти выходные в Шереметевском дворце – Музее музыки во второй раз пройдет этнический фестиваль «Музыки мира». Марафон-уикэнд собирает лучших этно-музыкантов из Бурятии, Башкирии, Карелии, Казахстана, России и Франции. Герои фестиваля исполняют традиционную музыку своих регионов в этно-рок и этно-электронном звучании.
Праздник-марафон раскинется на территории уникальной усадьбы XVIII века в самом центре Петербурга, на парадном дворе и в концертном зале Шереметевского дворца.
Фото: kozlovclub.ru
Где: Набережная Фонтанки, 34 - Шереметевский дворец, Музей музыки
Когда: 12 и 13 августа
Стоимость: 300 рублей
Подробнее на официальном сайте фестиваля
12 августа
В этот день в пространстве «Ткачи» пройдет второй фестиваль «Цирк в ритме джаза». Его смогут насладиться выступлениями цирковых артистов и джазовых музыкантов, которые создадут солнечное настроение в любую погоду.
Всех пришедших ждут также мастер-классы, игры, конкурсы, лекции, детская и фото-зона, много интересных знакомств, вкусной еды и положительных эмоций. Специальный гость фестиваля — Билли Новик.
Фото: vk.com/circus_jazz
Где: набережная Обводного канала, 60
Когда: 12 августа в 12:00
Стоимость: 450-900 рублей
Официальная встреча фестиваля «ВКонтакте»
13 августа
В парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет уже шестой фестиваль воздушных змеев "Летать легко!".
Восточные драконы, неопознанные летающие объекты, сказочные герои и стандартные, знакомые каждому с детства воздушные змеи поднимутся высоко в небо с легкой руки гостей и участников фестиваля. Каждый желающий сможет поучаствовать в настоящем шоу, которое, несомненно, будет красивым и романтичным.
«"Летать легко!" - это захватывающие полёты воздушных змеев над городом, любительские соревнования, свежий ветер, бесплатный вход, отличное настроение, дружеская атмосфера и отличный отдых для взрослых и детей», - сообщат организаторы фестиваля.
Фото: vk.com/letatlegkospb
Где: Парке 300-летия Санкт-Петербурга
Когда: 13 августа 12:00-18:00
Стоимость: вход свободный
Официальная встреча фестиваля «ВКонтакте»
18-20 августа
Один из самых необычных open air пройдет в эти выходные в Северной столице - Summer music park. На нем гости увидят артистов двух знаменитых оркестров: Академического оркестра Филармонии и Симфонического оркестра Мариинского театра.
За дирижерским пультом — лауреат международных конкурсов Антон Гаккель. Сольные партии исполнит Дмитрий Ганенко, виолончелист и солист Мариинского театра. В программе романтических вечеров — произведения авторов XVIII, XIX и XX столетий. Кроме любимых многими вальсов Штрауса, прозвучат известные «Времена Года» Вивальди и собрание лучших композиций в стиле танго Астора Пьяццоллы.
Фото: vk.com/summermusicpark
Где: улица Профессора Попова, 2
Когда: 18, 19, 20 августа в 21:00
Стоимость: от 1000 рублей
Официальная группа «ВКонтакте»
20 августа
В это воскресенье на Манежной площади пройдет городской фестиваль «Живые улицы». Это проект, в котором центральные улицы города закрываются для машин и отдаются горожанам.
На один день 20 августа Манежная площадь и прилегающие улицы станут пешеходными: парковки превратятся в газоны с бинбегами и скамейками, дороги — в велопешеходные дорожки, тротуары — в площадки для спорта, игр и творчества.
Уличное искусство, музыканты, танцоры, и поэты, обмен книгами и идеями, ресайкл одежды, декорирование мебели, детские мастер-классы, фуд-корт с вкусной и полезной едой — это и многое другое ждет гостей фестиваля «Живые улицы».
Фото: 2do2go
Где: Манежная площадь
Когда: 20 августа с 9:00
Стоимость: вход свободный
20 августа
В самом конце лета все жители и гости культурной столицы получат шанс встретиться с одним из самых ярких и удивительных исполнителей российской сцены — Дельфином. В воскресный день, 20 августа, на творческом пространстве крыши Hi-Hat состоится концерт Дельфина «Синтетика».
«Всем, кто знаком с творчеством Дельфина, придутся по душе его волнующие стихи, тонкими струйками ртути, проникающие в самое сердце и открывающие настоящее «Я» каждого человека. Этот удивительный эффект достигается за счет душевного обнажения самого исполнителя, затрагивающего в своей поэзии все самое наболевшее, тревожащее и животрепещущее», -заявляют организаторы концерта.
Где: Аптекарский проспект, дом 4 - «Hi-Hat»
Когда: 20 августа в 20:00
Стоимость: 1300 рублей
Заказать билет можно здесь
27 августа
«Иван Купала» — легенды русского фолка, в конце 1990-х прогремевшие хитами «Кострома» и «Коляда» на всю страну и ставшие общим знаменателем таких, не то чтобы родственных институтов, как премия «Овация» и фестиваль «Нашествие».
Возобновив концертную активность после продолжительного перерыва минувшей зимой, в Рождество, музыканты «Ивана Купалы» возвращаются в Петербург, чтобы отметить еще один, теперь уже персональный праздник — очередной день рождения основанной в августе 1998 года группы.
Специальным гостем будет один из лучших фолк-коллективов Севернйо столицы - Отава Ё.
Фото: дикая мята - LiveJournal
Где: Пироговская набережная, 5/2 - Aurora Concert Hall
Когда: 20 августа в 20:00
Стоимость: 600 рублей
Заказать билет можно здесь