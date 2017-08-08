Шнуров посвятил песню победе «Зенита» над «Спартаком»

Лучшее в Петербурге

Куда сходить в Петербурге в августе

Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

В Северной столице сложилась «крышная» ресторанная традиция, а лучшие ее представители - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

«Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.