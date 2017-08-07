Фанаты «Зенита» напали на бывшего игрока клуба Панова

Фанаты «Зенита» напали на бывшего игрока клуба Александра Панова. Экс-спортсмен пришел на «Зенит-арену» в шарфе «Спартака», а также гулял по Петербургу с «красной» символикой.

Пользователь Twitter Алекс Бока опубликовал видео (18+), на котором видно, что болельщики «Зенита» пытались ударить Панова, однако в стычку быстро вмешалась полиция.

«Безусловно, в мою бытность футболистом для меня «Спартак» был первым раздражителем. Но я болел за них, когда они играли в Лиге чемпионов. Хотя когда был маленьким, то болел за «Зенит». Тот «Зенит» 1984 года был для меня лучшим клубом. Тогда в команде играли питерские ребята, а к сегодняшнему «Зениту» у меня симпатий нет. Я не изменял команде. Одно дело работать в одной команде, а болеть можно за другую», - цитирует Панова «Спорт FM».

Матч «Зенит» – «Спартак» вечером 6 августа завершился со счетом 5:1 в пользу петербуржцев.

Александр Панов играл с составе «Зенита» на позиции нападающего. За клуб он сыграл 137 матчей с 1994 по 2006 год, вместе с командой стал обладателем Кубка России в 1999 году. После окончания карьеры Панов поселился в Москве.