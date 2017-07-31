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Хакеры украли сценарий новой серии «Игры престолов»

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© Фото: Delfi

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Кроме того, украдены несколько эпизодов других сериалов.

Неизвестные хакеры взломали HBO и украли сценарий четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов», которая еще не вышла в эфир, сообщает Entertainment Weekly.

По информации СМИ, киберпреступники также забрали несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104». Хакеры пообещали опубликовать этот контент в ближайшее время.

На телеканале подтверлиои, что, действительно, подверглись хакерской атаке, однако что именно было украдено — не уточнили.

В воскресенье, 30 июля, многие журналисты получили электронное письмо с анонсом кибератаки. «Привет всему человечеству, — говорится в нем. — Случился крупнейший слив эры киберпространства. Имя? О, я забыл упомянуть. Это HBO и "Игра престолов"! Вам повезло быть среди пионеров и скачать утечку. Приятного просмотра и не забудьте рассказать миру. Кто преуспеет в этом, тому дадим интервью. HBO пало».

На сегодняшний день ни один новый эпизод «Игры престолов» не появился в торрентах.

Как стало известно ранее, Роскомнадзор меньше чем за сутки нашел 123 сайта, на которых в нарушение авторских прав выложена первая серия седьмого сезона сериала «Игра престолов», мировая премьера которой состоялась 13 июля.

Изначально предполагалось, что новый сезон «Игры престолов» выйдет уже в апреле 2017 года и будет состоять из десяти серий, однако премьеру перенесли на лето, а количество серий сократили до семи.

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