Роскомнадзор может заблокировать 123 сайта с новым сезоном «Игры престолов»

Роскомнадзор меньше чем за сутки нашел 123 сайта, на которых в нарушение авторских прав выложена первая серия седьмого сезона сериала «Игра престолов», мировая премьера которой состоялась 13 июля.

В ведомство поступило десять определений Мосгорсуда о принятии мер по защите исключительных прав сериала «Игра престолов», которыми в России обладает компания ООО «А СЕРИАЛ» – юридическое лицо ресурса «Амедиатека».

В адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов уже направлены уведомления о необходимости удалить контент, который нарушает авторское право. Если этого не произойдет, то сайты будут заблокированы операторами связи.

Премьера седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» состоялась в концертном зале Уолта Диснея в Лос-Анджелесе в минувший четверг, 13 июля. Показ первой серии седьмого сезона «Игра престолов» в России пройдет в ночь на 18 июля на одной из станций московского метрополитена.

Изначально предполагалось, что новый сезон «Игры престолов» выйдет уже в апреле 2017 года и будет состоять из десяти серий, однако премьеру перенесли на лето, а количество серий сократили до семи.