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На Московском кинофестивале победил фильм из Китая «Хохлатый ибис»

Автор:

moscowfilmfestival.ru

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Кроме того, на закрытии ММКФ исполнили новую песню на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Победителем 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стал фильм  из Китая «Хохлатый ибис», сообщается на сайте фестиваля.

Иранский режиссер Реза Миркарими, который вручал главный приз «Золотого святого Георгия», отметил, что награду режиссеру Лян Цяо присудили «за кинематографическую ценность и человечность».

Речь в кинокартине идет о пекинском репортере Винс Канне, который отправляется в родной город, чтобы сделать материал о неожиданно обнаруженной редкой птице Хохлатом ибисе. Внимание прессы к находке заставило общество обратить внимание на экологическую катастрофу, которая стала последствием индустриального развития Китая.

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Внимание СМИ привлекло то, что на закрытие фестиваля прозвучала новая песня, написанная на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой «Я ищу тебя». Ее исполнил певец Александр Коган.

«Текст и мелодия появилась около полутора лет назад, это действительно была моя первая попытка объединить мелодию и слова. Я понимала, что я не музыкант и мне сложно будет объяснить, как я вижу ее исполнение, тем более что песня лирическая, про любовь. Думаю, отчасти она автобиографична: наша жизнь - это поиск мечты в ее воплощении», - приводит ее слова ТАСС.

Ранее, 22 июня, на открытии ММКФ прозвучала композиция на слова Захаровой «Верните память», посвященная погибшим за Родину российским военным в Сирии.

МСКФ впервые прошел в 1935 году и с 1959 года стал регулярным. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли Ричард Гир, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Павел Лунгин и многие другие именитые кинематографисты.

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