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Захарова сочинила песни для Московского кинофестиваля

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© Фото: Minval.az

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Они прозвучат на открытии и закрытии ММКФ.

На открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в четверг, 22 июня, прозвучит песня, написанная официальным представителем МИД РФ Марией Захарово, которую исполнит участница шоу «Голос» Наргиз Закирова.

Как сообщил журналистам президент фестиваля Никита Михалков, две песни Захаровой прозвучат на открытии и закрытии ММКФ. По словам режиссера, текст песни, которая прозвучит на открытии, «совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны». В записи композиций принимал участие известный продюсер Максим Фадеев.

В мае прошлого года на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Мария Захарвоа уже демонстрировала свой талант - для журналистов танцевала «Калинку».

МСКФ продлится до 29 июня. Впервые он прошел в 1935 году и с 1959 года стал регулярным.

За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли Ричард Гир, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Жан-Жак Анно, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Павел Лунгин и многие другие именитые кинематографисты.

 

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