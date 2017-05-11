  • 11 Май 2017
USD 12.05.2017 57.1161 -0.9663
USD ММВБ 22:16 56.99930  
EUR 12.05.2017 62.1595 -1.1039
EUR ММВБ 22:16 61.9370  
Нефть($) 11.05.2017 50.77 +0.99
Нефть(p) 11.05.2017 2899.78 +8.44

Букмекеры назвали имя главного претендента на победу в "Евровидении-2017"

Автор:


© Фото: sputnik-news.ee

Темы дня

Финал конкурса состоится 13 мая.

Назван главный претендент на победу в конкурсе «Евровидение» по версии букмекеров – это итальянский исполнитель Франческо Габбани, передают РИА Новости.

По данным букмекерских сайтов, средний коэффициент на победу Габбиани составляет 6/5, то есть если поставить на победу итальянца $5, то выигрыш составит $6. Второе место в списке вероятных кандидатов на победу занимает португальский артист Сальвадор Собраль, третье – болгарин Кристиан Костов.

Читайте также:

Первые десять финалистов «Евровидения-2017» (ВИДЕО)

Габбани родился в семье владельцев магазина музыкальных инструментов и с раннего детства был приучен к музыке. В 18 лет он подписал свой первый контракт с проектом Trikobalto, два сингла которого вошли в ротацию основных музыкальных телеканалов Италии. В составе Trikobalto музыкант участвовал в нескольких фестивалях, включая Heineken Jammin Festival. Сейчас итальянцу 34 года.

Второй полуфинал "Евровидения-2017" пройдет 11 мая, а финал - 13 мая.

Представительница России Юлия Самойлова в конкурсе не участвует, так как украинские власти запретили ей въезд в страну из-за посещения Крыма в 2015 году.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
    11.05.17
    Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы
    04.05.17
    Как я построил дом из газобетона
    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию
    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm