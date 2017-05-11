Букмекеры назвали имя главного претендента на победу в "Евровидении-2017"

Назван главный претендент на победу в конкурсе «Евровидение» по версии букмекеров – это итальянский исполнитель Франческо Габбани, передают РИА Новости.

По данным букмекерских сайтов, средний коэффициент на победу Габбиани составляет 6/5, то есть если поставить на победу итальянца $5, то выигрыш составит $6. Второе место в списке вероятных кандидатов на победу занимает португальский артист Сальвадор Собраль, третье – болгарин Кристиан Костов.

Читайте также:

Первые десять финалистов «Евровидения-2017» (ВИДЕО)

Габбани родился в семье владельцев магазина музыкальных инструментов и с раннего детства был приучен к музыке. В 18 лет он подписал свой первый контракт с проектом Trikobalto, два сингла которого вошли в ротацию основных музыкальных телеканалов Италии. В составе Trikobalto музыкант участвовал в нескольких фестивалях, включая Heineken Jammin Festival. Сейчас итальянцу 34 года.

Второй полуфинал "Евровидения-2017" пройдет 11 мая, а финал - 13 мая.

Представительница России Юлия Самойлова в конкурсе не участвует, так как украинские власти запретили ей въезд в страну из-за посещения Крыма в 2015 году.