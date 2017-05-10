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Первые десять финалистов «Евровидения-2017» (ВИДЕО)

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© Фото: ICTV

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В Киеве завершился первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017». На украинской сцене выступили представители 18 стран, 10 из которых вышли в финал.

«Санкт-Петербург.ру» представляет 10 счастливчиков, которые поборются за звание лучшей песни Европы в ближайшую субботу, 13 мая.


Австралия: Isaiah - Don't Come Easy 

 

Исайя Фаербрейс, также известный как "Isaiah" - молодой австралийский певец, родился в небольшом городе Моама в 1999 году. Всего за два года, талантливый подросток из маленького городка, с большими мечтами стать популярным исполнителем, стал одним из самых перспективных суперзвезд Австралии.


Эта страна уже третий раз подряд участвует в европейском конкурсе на ограниченных правах – если Австралия окажется победителем, то следующий конкурс пройдет в том государстве, которое займет второе место. Слишком далеко европейцам ехать в Сидней.

Молдова: Sunstroke Project - Hey Mamma

 

Молдавская группа "SunStroke Project" была основана 2008 году в Тирасполе (Приднестровье). Она выступает в стиле инструментальный поп.

Группа образовалась в армии, когда скрипач Антон Рагоза и саксофонист Сергей Степанов, решили создать музыкальный коллектив. Название группы появилось благодаря курьезной ситуации, на службе в армии, когда Антон и Сергей вышли на работу в поле, Антон получил солнечный удар. В итоге ребята решили назвать свою группу «SunStroke Project».


Азербайджан: Dihaj - Skeletons

 

Один из самых ярких номеров представила исполнительница из Азербайджана. 

Настоящее имя певицы -  Диана Гаджиева. Ей 27 лет,  она замужем за бывшим барабанщиком рок-группы «Radio & Video» Али Насировым. С детства занималась музыкой, брала уроки на фортепиано и интересовалась джазом. Была участницей музыкального коллектива «Бери бах».

Греция: Demy - This Is Love

 

От Греции на конкурсе участвует 25-летняя Димитра Пападея, наиболее известная как Деми (Demy).

Ее дебютный студийный альбом вышел в конце 2012 года, став платиновым в Греции. На церемонии MAD Video Music Awards, Деми является победительницей в различных номинациях - "Лучший начинающий артист", "Лучшее поп-видео", "Лучший греческий артист", "Лучшая песня года" и "Лучший клип года".

Армения: Арцвик - Fly with Me

 

Арцвик Арутюнян, также известная как просто Арцвик, армянская и российская певица, выступает в стилях: поп, джаз, соул, R&B. Девушка получила образование по специальности психолог-логопед, но музыкант в ней все же победил.

Бельгия: Бланш -City Lights

 

Элли Дельво, также известная как Бланш — бельгийская исполнительница и автор песен, родилась в Брюсселе в 2000 году. Ей всего 17 лет.  

За считанные дни до полуфинала из топ-5 лидеров исчезла представительница Бельгии. Сейчас она занимает лишь 11-ю строчку в рейтинге конторы Ladbrokes — впрочем, все еще может измениться: состав десяти лидеров букмекеры традиционно корректируют после первого полуфинала.

Кипр: Ховиг — Gravity

 

Овиг Демирчян, он же Ховиг, — кипрский певец армянского происхождения. Он участвовал в "Х-Факторе" и до этого 2 раза пытался попасть на Евровидение. И вот в третий раз судьба ему улыбнулась. 

Многие россияне, которые накануне смотрели «Евровидение», отметили, что Ховчиг очень похож на Сергея Лазарева. 


Польша: Кася Мось — "Flashlight"


Участница от Польши 30-летняя Кася Мось — певица, автор песен и танцовщица. В 2015 году Кася Мось выпустила свой дебютный студийный альбом Inspination. Теперь девушка поборется в первом финале «Евровидения» за победу.

Португалия: Сальвадор Собрал — "Amar Pelos Dois"

 

Этому конкурсанту букмекеры пророчат третье место в финале конкурса. Сальвадор учился в Институте Прикладной Психологии в Лиссабоне, но все же музыка ему больше по душе. В 2009 году он принял участие в 3-м сезоне шоу "Ídolos", португальской версии шоу "Pop Idol", где занял седьмое место. В 2014 году записал альбом в составе инди-поп группы "Noko Woi".

У Сальвадора порок сердца, поэтому ради него Евровидение сделало исключение в правилах, разрешив не участвовать в репетициях.

Швеция: Робин Бенгтссон — "I Can’t Go On".

 

Основной конкурент Сальвадора (делит с ним третью строчку по версии букмекеров) – швед Робин Бенгтссон. С ранних лет Робин был без ума от музыки, уже в 13 лет играл на двух инструментах. В 2008 году Робин принял участие в музыкальном реалити-шоу Idol, и занял там третье место. 

Пройти в финал не удалось представителям Албании, Грузии, Исландии, Латвии,  Словении, Финляндии, Чехии и Черногории. При этом участник их Черногории Славко Калезич завоевал популярность в рунете из-за своего необычного имиджа – обтягивающий наряд и длинная коса.

Фото: hochu.ua
 

Второй полуфинал "Евровидения-2017" пройдет 11 мая, а финал - 13 мая.

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Представительница России Юлия Самойлова в конкурсе не участвует, так как украинские власти запретили ей въезд в страну из-за посещения Крыма в 2015 году.

Европейские букмекеры считают, что победителем конкурса "Евровидение 2017" может стать уроженец Москвы, юный болгарский певец Кристиан Костов. В таблице букмекерских прогнозов болгарин входит в лидеры по количеству ставок.

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