В Исаакиевский собор вернулось изображение апостола Петра (ФОТО)

После успешной реставрации в экспозицию Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» вернулась картина живописца Тимофея Неффа «Святой апостол Петр».Полотно было написано в 1847 году.

Восстановлением изображения апостола Павла занимались художники-реставраторы Владимир Страхов, Александр Дворников и другие мастера. Работы над приданием полотну новой жизни начались в марте 2016 года.

Реставрация живописного полотна, как и все реставрационные работы в музее, проведена за счет средств Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», уточняется на сайте Исаакия.

Накануне, 8 февраля, президиум Российского комитета международного совета музеев (ИКОМ России) выступил против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

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«Как будет осуществляться контроль за состоянием памятника? Будет ли проводиться качественная оценка антропогенной нагрузки? Какие специалисты будут привлечены для проведения консервационных и реставрационных работ?» - задаются этими и другими вопросами в ИКОМ.