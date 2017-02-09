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В Исаакиевский собор вернулось изображение апостола Петра (ФОТО)

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© Фото: cathedral.ru
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    Картина Тимофея Неффа была на реставрации с марта прошлого года.

    После успешной реставрации в экспозицию Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» вернулась картина живописца Тимофея Неффа «Святой апостол Петр».Полотно было написано в 1847 году. 

    Восстановлением изображения апостола Павла занимались художники-реставраторы Владимир Страхов, Александр Дворников и другие мастера. Работы над приданием полотну новой жизни начались в марте 2016 года.

    Реставрация живописного полотна, как и все реставрационные работы в музее, проведена за счет средств Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», уточняется на сайте Исаакия.

    Накануне, 8 февраля, президиум Российского комитета международного совета музеев (ИКОМ России) выступил против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

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    Музейщики подтверждают, что губернатор Петербурга верно опирается на закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». При этом они отмечают, что отсутствие профессиональной и общественной экспертизы приводит к недооценке факторов, имеющих принципиально важное значение.

    «Как будет осуществляться контроль за состоянием памятника? Будет ли проводиться качественная оценка антропогенной нагрузки? Какие специалисты будут привлечены для проведения консервационных и реставрационных работ?» - задаются этими и другими вопросами в ИКОМ.

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