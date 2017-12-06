УФАС нашло нарушения в аукционах Русского музея

УФАС по Петербургу предписало Русскому музею изменить извещения о проведении аукциона на работы в двух садах - Летнем и Михайловском, сообщили в пресс-службе ведомства. Начальная стоимость контрактов составила около 100 млн рублей.

Проверка проводилась по жалобе ООО "Глобал". Комиссия УФАС установила, что заказчик не разместил в открытом доступе нужные для работ на объекте культурного значения документы: задание на проведение работ, разрешение и проектную документацию.

В итоге УФАС выдало Русскому музею предписание отменить все протоколы, составленные при проведении закупок, изменить извещения о проведении аукционов и дальше проводить аукцион в соответствии с антимонопольным законодательством.