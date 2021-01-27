В Петербурге расширили возможности для записи на вакцинацию от COVID-19

В Санкт-Петербурге до сих пор увеличиваются пункты для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Способы записи на прививку также улучшаются и увеличиваются. Теперь петербуржцы смогут записаться на вакцинацию через виртуальные колл-центры поликлиник Петербурга.

«Нужно наращивать темпы вакцинации. Для этого необходимо сделать запись на прививку максимально доступной для горожан. Использовать все возможности — и телефон, и интернет», — заявил Александр Беглов.

Также в Смольном отметили, что запись через колл-центры позволит увеличить доступность поликлиник по телефону.