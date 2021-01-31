В Петербурге на вакцинацию от коронавируса можно будет записаться по телефону

По информации, которая была предоставлена в Смольном, губернатор Северной столицы Александр Беглов поручил расширить спектр возможностей для дистанционной записи на прививку от коронавирусной инфекции.

С 1 февраля у жителей Петербурга появится возможность подать заявку на вакцинацию с помощью портала «Здоровье Петербуржца». Кроме того, петербуржцы также могут использовать с этой целью единый и региональный порталы госуслуг и виртуальные колл-центра поликлиник. Записаться на вакцинацию теперь также можно позвонив по телефону «122».

Напомним, адреса пунктов вакцинации и телефоны колл-центров опубликованы на сайте Смольного.