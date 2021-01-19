Правительство обязало операторов связи сделать номер 122 бесплатным для вызова

В России правительственный орган обязал операторов связи сделать бесплатным телефонный вызов на единый номер 122.

Данный номер предназначен для обращений граждан по вопросам коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что звонки на данный номер стали бесплатными ещё в конце ноября 2020 года.

"За операторами связи закрепили обязанность обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - информируют на сайте правительства РФ.

Напомним, что единый номер 122 начал свою работу в ноябре. Введение единого номера помогло централизовать поступление звонков в колл-центры. Более того, это позволило сделать оперативную организацию маршрутизации в поликлиниках, станций скорой медицинской помощи и в других службах.