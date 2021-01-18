В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии мороза на жизнеспособность коронавируса

Наталья Пшеничная, Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщила, что минусовые температуры никак не влияют на жизнеспособность коронавирусной инфекции. Поэтому маски необходимо носить на улице как в плюсовую, так и в минусовую температуру.

«В отношении масок при морозной погоде действуют те же правила, что и при положительной температуре. При скоплении людей на открытом воздухе, то есть при наличии риска несоблюдения в какие-то моменты социальной дистанции маски носить обязательно», — заявила Пшеничная.

По словам специалиста, COVID-19 может существовать даже в минусовую температуру в течение долгого времени.