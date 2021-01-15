Кудрин предупредил россиян о начале новой волны коронавируса

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России, предупредил россиян о начале новой волны коронавирусной инфекции в стране. Он предположил, что новая волна будет не хуже той, которая была в прошлом году.

«2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах – оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна», — заявил Кудрин.

Также глава ведомства отметил, что этот год будет сложным и призвал россиян не расслабляться, потому что «благоприятного режима не будет».

Кроме того, Алексей Кудрин не исключает тот факт, что властям необходимо будет принимать антикризисные меры поддержки.