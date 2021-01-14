Полицейские Красногвардейского района нашли пропавших несовершеннолетних детей

В Санкт-Петербурге 13 января сотрудники полиции Красногвардейского района нашли трех пропавших из дома школьниц. О пропаже сообщили родители одной из девочек.

Дежурный принял информацию и передал приметы детей для их дальнейшего поиска. Благодаря сотрудникам органов ФСБ девочек удалось найти. Их местоположение отследили по смартфонам. Девочек нашли на улице Энтузиастов. Они находились под действием медицинских препаратов.

Нашедших девочек отвезли в одну из больниц Петербурга. Медики оценивают их состояние, как среднее. Однако жизни ничего не угрожает.