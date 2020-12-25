Губернатор Питера описал ситуацию с коронавирусом сложной, но контролируемой

Александр Беглов, губернатор города Санкт-Петербург, дал комментарии по поводу ситуации в городе с коронавирусом. Губернатор назвал ситуацию "сложной, но контролируемой".

Он сообщил, так как около 70 тысяч человек проходят лечение дома и соблюдают карантин, то городу удаётся держать места в больнице с некоторым запасом, а также предоставлять им тех, у кого болезнь имеет тяжёлое течение.

Также Беглов сегодня, 25 декабря провёл встречу с Михаилом Мишустиным, председателем правительства Российской Федерации. На встрече Александр Бегов рассказал, что за время пандемии коронавирусной инфекции в городе увеличилось число коек с одной тысячи до 12.