Переживания, вызванные коронавирусом, могут спровоцировать панические атаки

Несмотря на то, что сама коронавирусная инфекция не является причиной панических атак, переживания, связанные со сложившейся ситуацией, могут быть опасны для людей со слабой психикой, так как способны привести к паническим атакам.

В качестве профилактических практик психологи советуют занятия медитацией и дыхательной практикой. Подступающую паническую атаку можно распознать по следующим симптомам: ощущение удушье, учащение пульса, помутнение в глазах, скованность.

Клинический психолог Владимир Крупин отмечает, что панические атаки являются опасным явлением и заключаются в чувстве опасности, страха за собственную жизнь.

Такая проблема может возникнуть и у тех, кто слишком переживает за собственное самочувствие, и у тех, кто спокойно относится к своему здоровью.