Беглов призвал петербуржцев к совместной ответственности по борьбе с COVID-19

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, дал сделать выбор жителям Санкт-Петербурга между развлечениями и полным закрытием всего.

Также глава города напомнил, что количество врачи и койки не вечны, и бороться со сложившейся эпидемиологической ситуацией нужно совместными усилиями.

«Трудная ситуации в городе и только совместная ответственность позволит победить пандемию. Или тогда придется все закрыть», — сообщил губернатор.

Кроме того, Александр Беглов заявил, что либо все петербуржцы соблюдают масочный режим , а также социальную дистанцию, либо все отправятся на карантин.