Правительство России выделит субсидии СПБГУ и Эрмитажу

Пресс-служба кабинета министров сообщила, что Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, где было определено почти 14 миллиардов выделить на поддержку различных учреждений в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Мишустин упомянул такие учреждения, как медицинские, образовательные и научные.

Средства направлены на покрытие расходов, в которые входят выплаты зарплаты сотрудникам учреждений, компенсация снижения уровня доходов учреждений, а также будут распределены расходы на коммунальные услуги и, соответственно, на новые требования санитарных норм в связи с пандемией.

Под субсидии попали следующие учреждения:

-МГУ им. Ломоносова

-СПБГУ

-РАНХиГС

-Федеральное медико-биологическое агентство

-Эрмитаж

-Курчатовский институт

-Большой театр