Правительство России выделит субсидии СПБГУ и Эрмитажу

Пресс-служба кабинета министров сообщила, что Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, где было определено почти 14 миллиардов выделить на поддержку различных учреждений в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Мишустин упомянул такие учреждения, как медицинские, образовательные и научные.
Средства направлены на покрытие расходов, в которые входят выплаты зарплаты сотрудникам учреждений, компенсация снижения уровня доходов учреждений, а также будут распределены расходы на коммунальные услуги и, соответственно, на новые требования санитарных норм в связи с пандемией.
Под субсидии попали следующие учреждения:
-МГУ им. Ломоносова
-СПБГУ
-РАНХиГС
-Федеральное медико-биологическое агентство
-Эрмитаж
-Курчатовский институт
-Большой театр