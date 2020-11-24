В Петербурге обнаружены организации, которые выдают фальшивые справки об отсутствии COVID-19

В Санкт-Петербурге были обнаружены организации, которые выпускают фальшивые медицинские документы об отсутствии коронавируса у людей. Общероссийский народный фронт (ОНФ) посетил данные организации и выяснил, что справка об отсутствии коронавируса выдаются прямо в день обращения. Некоторые организации использовали QR-код в спрвках.

Стоимость такого документа обходится в 1,5 тысячи рублей, причём оплата исключительно наличными, а также организация всегда уточняет, на каком языке нужна справка. Подделка справки попадает в руки заказчику посредством курьера, который доставляет фальшивку к станции метро.

Активисты организации Общероссийского народного фронта обратились в правоохранительные органы с требованием приостановки деятельности данных организаций.