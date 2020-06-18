  • 18 Июнь 2020
USD 19.06.2020 69.6180 0.1358
USD ММВБ 19:24 69.8220  
EUR 19.06.2020 78.2924 -0.0905
EUR ММВБ 19:24 78.2841  
Нефть($) 18.06.2020 41.43 +2.12
Нефть(p) 18.06.2020 2884.27 +152.92

Смольный готов мобилизовать до полумиллиона работников бюджетной и промышленной сфер для досрочного голосования по Конституции

Автор:


© Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Темы дня

Администрация Петербурга продолжает принимать меры по мобилизации населения и обеспечению максимальной явки на голосование по Конституции РФ. Смольный, ранее принуждавший сотрудников бюджетных учреждений открепиться от УИК по месту проживания и закрепиться по месту работы, теперь переключился на работников проминдустрии.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля, но за неделю до этой даты начнётся досрочное. Россияне для своего удобства могут открепляться от участка у места проживания и прикрепляться к тому, рядом с которым будут находиться в день голосования.

По данным источников, в Москве и Петербурге через сайт «Госуслуги» открепились около 100 тыс. человек. Текущая кампания Смольного по мобилизации населения может привести к тому, что в Северной столице процедуру открепления могут пройти около 500 тыс. человек, а в Ленобласти – 250 тыс., и все они проголосуют по месту работы.

СМИ сообщают о случаях принуждения в бюджетных организациях со стороны руководства. От сотрудников требуют открепиться от избирательного участка по месту проживания и закрепиться около рабочего. Кроме того, их обязывают принять участие в досрочном голосовании, а взамен обещают бонусы в виде оплачиваемых выходных.

«Тех, кто пользуется "Госуслугами", опросили, после этого сказали предоставить номера своих УИКов, где обычно голосуем. И на работе нам сказали, что нужно обязательно идти голосовать. Идти досрочно. И предложили три адреса», – сообщил сотрудник петербургского метрополитена.

Кроме того, возможные случаи принуждения зафиксированы в медучреждениях. Так, в поликлинику № 7 при Кировском клинико-диагностическом центре поступили указания с требованием организовать собрание сотрудников и «уговорить» их принять участие в голосовании по Конституции.

Голосовать обязывают не только бюджетников – чиновники, судя по всему, перешли и на работников других сфер. Сообщалось о случаях принуждения сотрудников Российской национальной библиотеки, которых обязали прикрепиться к указанному в сообщении избирательному участку.

(источник https://novayagazeta.ru/articles/2020/06/15/85850-vse-idut-dosrochno)
 

К досрочному голосованию принуждают и индустриальную сферу. Указание на соответствующую тему поступило администрации Северо-Западной ТЭЦ. В письме, распространённом среди работников, сообщается, что все сотрудники предприятия должны проголосовать в период с 25 по 26 июня. Принуждение объясняется мерами по борьбе с коронавирусом.

(источник https://www.kartanarusheniy.org/)
 

Указания поступили и на Балтийский завод. Сотрудник предприятия на условиях анонимности рассказал, что его и коллег принуждают открепиться от УИК по месту проживания и досрочно проголосовать по месту работы.«Нас просят открепиться от «домашних» участков и проголосовать на 118-м УИКе возле завода», – сообщил он.

Издание «Фонтанка» установило, что участниками «двойного голосования», при помощи которого, очевидно, собираются проводить вбросы бюллетеней, в идеале для администрации Петербурга могут стать два миллиона работников бюджетной сферы. Ввиду того, что Смольный, очевидно, проявил интерес в том числе в отношении работников культуры и индустриальной области, уровень фальсификаций может быть гораздо выше. В процентном соотношении Петербург рискует обогнать Москву, поскольку два миллиона бюджетников – это почти 50% населения города.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.06.20
    Павел Ливинский: Компания «Россети» выплатит рекордные дивиденды инвесторам
    13.06.20
    Официальный сайт ПокерДом – надёжный и проверенный ресурс рума
    11.06.20
    Как оформить электронное ОСАГО в «Полис онлайн»
    29.05.20
    На Комендантском проспекте произошло ДТП с такси
    29.05.20
    Константин Синцов – соучредитель турнира «Шахтерская слава»
    29.05.20
    Розовые вина – утончённая универсальность
    08.05.20
    Ресторатор Илья Шувалов об особенностях восточной кухни
    07.05.20
    Девелоперская компания «Унистрой» – лидер среди застройщиков в Татарстане

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram