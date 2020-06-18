Смольный готов мобилизовать до полумиллиона работников бюджетной и промышленной сфер для досрочного голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля, но за неделю до этой даты начнётся досрочное. Россияне для своего удобства могут открепляться от участка у места проживания и прикрепляться к тому, рядом с которым будут находиться в день голосования.

По данным источников, в Москве и Петербурге через сайт «Госуслуги» открепились около 100 тыс. человек. Текущая кампания Смольного по мобилизации населения может привести к тому, что в Северной столице процедуру открепления могут пройти около 500 тыс. человек, а в Ленобласти – 250 тыс., и все они проголосуют по месту работы.

СМИ сообщают о случаях принуждения в бюджетных организациях со стороны руководства. От сотрудников требуют открепиться от избирательного участка по месту проживания и закрепиться около рабочего. Кроме того, их обязывают принять участие в досрочном голосовании, а взамен обещают бонусы в виде оплачиваемых выходных.

«Тех, кто пользуется "Госуслугами", опросили, после этого сказали предоставить номера своих УИКов, где обычно голосуем. И на работе нам сказали, что нужно обязательно идти голосовать. Идти досрочно. И предложили три адреса», – сообщил сотрудник петербургского метрополитена.

Кроме того, возможные случаи принуждения зафиксированы в медучреждениях. Так, в поликлинику № 7 при Кировском клинико-диагностическом центре поступили указания с требованием организовать собрание сотрудников и «уговорить» их принять участие в голосовании по Конституции.

Голосовать обязывают не только бюджетников – чиновники, судя по всему, перешли и на работников других сфер. Сообщалось о случаях принуждения сотрудников Российской национальной библиотеки, которых обязали прикрепиться к указанному в сообщении избирательному участку.

К досрочному голосованию принуждают и индустриальную сферу. Указание на соответствующую тему поступило администрации Северо-Западной ТЭЦ. В письме, распространённом среди работников, сообщается, что все сотрудники предприятия должны проголосовать в период с 25 по 26 июня. Принуждение объясняется мерами по борьбе с коронавирусом.

Указания поступили и на Балтийский завод. Сотрудник предприятия на условиях анонимности рассказал, что его и коллег принуждают открепиться от УИК по месту проживания и досрочно проголосовать по месту работы.«Нас просят открепиться от «домашних» участков и проголосовать на 118-м УИКе возле завода», – сообщил он.

Издание «Фонтанка» установило, что участниками «двойного голосования», при помощи которого, очевидно, собираются проводить вбросы бюллетеней, в идеале для администрации Петербурга могут стать два миллиона работников бюджетной сферы. Ввиду того, что Смольный, очевидно, проявил интерес в том числе в отношении работников культуры и индустриальной области, уровень фальсификаций может быть гораздо выше. В процентном соотношении Петербург рискует обогнать Москву, поскольку два миллиона бюджетников – это почти 50% населения города.