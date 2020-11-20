Власти Ленобласти подарили квартиру семье из Тосно

Семья из Тосно получила в подарок жилье от Ленобласти. О радостной новости члены семьи, приобретшие квартиру, сообщили губернатору региона Александру Дрозденко.

Данная информация появилась в пятницу, 20 ноября. Сообщается, что квартиру приобрела семья Фенеберг. В мае текущего года в семье произошло пополнение – родились тройняшки.

По информации, которая была опубликована в Telegram-канале, принадлежащем администрации 47-го региона, именно так многодетная семья решила реализовать сертификат на приобретение жилья, сумма которого составила 3 миллиона рублей. Отмечается, что данный сертификат был вручен новым жильцам в День семьи, любви и верности губернатором Ленинградской области.