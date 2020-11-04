Второй сезон "Ведьмака" будут снимать в студии из-за пандемии коронавируса

Второй сезон телевизионного сериала "Ведьмак" проиводства стримингового сервиса Netflix будут снимать в студийных условиях. Изменения в процессе съемок обусловлены пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал исполнитель главной роли в сериале Генри Кавилл. В своем аккаунте в Instagram он сообщил, что работа над сериалом, несмотря на пандемию, продолжается, однако теперь сериал будут снимать в студии, а не на севере Англии, как планировалось раньше. В Англии с четверга вновь вводят режим самоизоляции, из-за чего съемки решено перенести в студию на юг.

Первый сезон сериала "Ведьмак" вышел в декабре 2019 года.