Международный фестиваль "Площадь Искусств" отменили из-за пандемии

Международный фестиваль "Площадь искусств", который должен был пройти в Санкт-Петербурге во второй половине декабря, не состоится. Это решение было принято из-за распространения коронавируса.

Заместитель художественного руководителя Филармонией Евгений Петровский отметил, что некоторые концерты, входившие в программу фестиваля, все равно проведут вне "Площади Искусств".

Фестиваль "Площадь Искусств" должен был состояться в двадцать первый раз. В этом году его собирались посвятить 250-летию Бетховена. За время существования фестиваля его уже отменяли в 2006-2007 году из-за реставрации Большого зала Филармонии.