Депутат ЗакСа Алексей Цивилев уйдет на удаленную работу

При обнаружении у своей супруги коронавирусную инфекцию, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев ушел на карантин.

Депутат заявляет, что у жены на прошлой неделе наблюдались симптомы коронавируса. При сделанном тесте на COVID-19, результат оказался положительным.

Цивилев также сдал тест на коронавирус, но тест показал отрицательный результат. Однако у депутата наблюдались симптомы ОРВИ.

Алексей Цивилев сообщил, что температура не поднимается выше 37,5 градусов, а также есть частичная потеря запаха. Лечится депутат противовирусными препаратами.

Цивилев до 5 ноября уйдет на удаленную работу. Также, депутат 30 октября запланировал прямое включение для жителей Петербурга по разным темам.