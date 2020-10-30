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Беглов принял идею о введении ограничений в городе

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© Фото: baltphoto.ru

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Ограничения должны будут носить локальный характер, чтобы избежать локдауна.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, принял решение о введении ограничений в Петербурге. Однако глава города подчеркнул, что ограничения должны будут носить локальный характер, чтобы можно было избежать карантина и нормально работать.

По словам Беглова, здоровье жителей Северной столицы будет всегда стоять на первом месте. Для сохранения здоровья, власти Петербурга будут опираться на распоряжения Ропотребнадзора.

Для того чтобы не отправлять людей на карантин, жителям города необходимо соблюдать масочный режим. Контролировать выполнение этих мероприятий призван специальный центр проверки в 18 районах города. Изначально проверяющие заходят в магазины, общепиты, общественный транспорт, салоны красоты, метро, а также такси.

«Пока вирус не отступил, все правила и рекомендации специалистов будут строго соблюдаться», — заявил Беглов.

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