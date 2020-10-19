Объем тестирования на COVID-19 в Ленобласти, возможно, увеличится до 4 тысяч

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщает о том, что для реализации намеченной цели нужно увеличить количество лабораторий в больницах области, а также увеличить мощность уже имеющихся лабораторий. Таким образом, будет выделено около 16 млн рублей на закупку нового медицинского оборудования.

Кроме этого, Александр Дрозденко, призвал тестировать сотрудников в организациях Ленобласти. Этим должны заняться сами организации, а также они должны отправить 30% сотрудников работать из дома. Соответствующее распоряжении издал губернатор Ленинградской области.