За сутки коронавирусом заболели 686 петербуржцев

Вторая волна пандемии коронавируса набирает обороты. Количество людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, продолжает расти. За прошедшие сутки тест на коронавирус показал положительный результат у еще 686 человек в Петербурге. Таким образом, Северная столица сохраняет за собой второе место среди регионов России по числу зараженных коронавирусной инфекцией.

По информации, которая была предоставлена Оперштабом по борьбе с болезнью, лидирующее положение по прежнему занимает Москва. В столице коронавирусом заболели 5387 человек. На третьем месте в списке регионов в наибольшей заболеваемостью Московская область. Там обнаружено 466 новых случаев коронавируса. В Ленинградской области COVID-19 заболел 101 человек.