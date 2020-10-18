Осталась 941 свободная койка для коронавирусных больных

Власти Санкт-Петербурга до сих пор призывают граждан к ответственному отношению к своему и чужому здоровью, а именно это использование масок и соблюдение социальной дистанции.

В субботу, 17 октября, сообщалось, что Петербурге было развернуто 5815 свободных коек для больных коронавирусом, но осталось уже 941. Дмитрий Лисовец, председатель городского Комитета по здравоохранению, заявил о том, что за нынешнюю неделю в сутки госпитализировали 400-450 человек.

Обследование на COVID-19 в Санкт-Петербурге прошли 32736 человек. Под наблюдением врачей, на данный момент, остается 2982 пациента, из них: 39 в обсерваторе, 1010 – контактные, 1933 – находятся на самоизоляции. За последние сутки у 659 человек обнаружили коронавирус. Умерло 31 человек.