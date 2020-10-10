Эпидемиолог назвала способы остановить рост заболеваемости инфекцией COVID-19

Людмила Зуева, заведующая кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. Мечникова сообщила о возможных способах снижения роста заболеваемости коронавирусом. Кроме того, завкафедры является внештатным специалистом-эпидемиологом комитета по здравоохранению Петербурга.

Так, врач отметила, что в Северной столице крайне не хватает солнца, а значит петербуржцы наиболее уязвимы для вирусов. Соответственно, жителям Петербурга нужно раз в день принимать одну таблетку витамина D. Также специалист назвала причину высокой смертности в городе. Дело в том, что здесь пожилых людей живет больше, чем в Москве.

Основным способом сократить рост заболеваемости, по мнению специалиста, является правильное ношение масок и дезинфекция рук. При этом врач считает, что на улице маску носить не нужно, а вот в помещении ее следует надевать правильно, прикрывая нос. Примечательно, что эпидемиолог не призывает носить перчатки, а призывает чаще пользоваться антисептиком.