По словам главы Роснано Анатолия Чубайса, тест на коронавирус, который он сдал, оказался положительным. На своей странице в Facebook он сообщил, что решение сдать тест на коронавирусную инфекцию было принято им после возвращения из командировки, чтобы выяснить, не заразился ли он во время поездки. Результат теста оказался положительным. Глава Роснано в настоящее время вынужден находится в самоизоляции, он будет оставаться дома, пока болезнь не отступит. Чубайс рассказал о своем состоянии, которое по его словам, не требует госпитализации. Среди симптомов болезни у него присутствуют небольшая температура, а также кашель. Однако, Чубайс отметил, что в целом чувствует себя нормально и при переходе на самоизоляцию ему удается сохранять работоспособность.
Анатолий Чубайс заболел коронавирусом
© Фото: pixabay.com
Он сообщил, что чувствует себя нормально.
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