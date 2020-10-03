Антитела, у переболевших людей коронавирусом, исчезают через 3 месяца после заражения

В Центре крови Гема-Квебек в Канаде медики установили, что антитела тех, кто переболел коронавирусом, исчезают через три месяца со дня начала заболевания.

На протяжении нескольких месяцев, каждую неделю, канадские ученые брали кровь на анализ у 15 людей, но только тех, кто переболел COVID-19 и следили за тем, как меняется концентрация антител. После множества экспериментов выяснили, что на 88-й день после заражения концентрация антител за 3 недели уменьшилась вдвое.

Также медики обратили внимание на то, что иммунитет на вакцину вырабатывается по-другому.