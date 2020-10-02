Трамп заразился коронавирусом

Глава США заявил, что вынужден уйти на карантин, так как у него подтвердился коронавирус. Его супруга Мелания также подхватила инфекцию Covid-19. Известно, что заболевание подтвердилось положительными результатами тестов на вирус.

«Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно», — заявил президент США.

Конечно Дональд мог заразиться где угодно, однако многие считают, что вирус к нему пришел от его советницы. Дело в том, что ранее у нее был выявлен Covid-19. Вместе они находились на протяжении всех дебатов в Миннесоте.

Подробной информации о состоянии здоровья президента, а также о самочувствии его супруги пока нет.