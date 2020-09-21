Выплаты петербургским соцработникам продлены до 15 октября

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о продлении выплат работникам стационарных социальных учреждений. Так, выплаты продлят до 15 октября 2020 года.
«Сотрудники стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях, продолжат получать стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку», — сообщает Смольный.
Напомним, что выплаты положены работникам за помощь жителям Петербурга, у которых инфекция коронавируса подтверждена, а также для петербуржцев из группы риска. Недавно сообщалось, что на дополнительные выплаты выделено 1,9 млрд рублей.