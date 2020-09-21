Выплаты петербургским соцработникам продлены до 15 октября

Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

За сутки в Петербурге 214 человек заболели коронавирусом

Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

Путину предложили сделать лекарства от Covid-19 во много раз дешевле

Уже с 21 сентября в продаже появятся лекарства от Covid-19

В Петербурге будут продавать лекарства от коронавируса

Напомним, что выплаты положены работникам за помощь жителям Петербурга, у которых инфекция коронавируса подтверждена, а также для петербуржцев из группы риска. Недавно сообщалось, что на дополнительные выплаты выделено 1,9 млрд рублей.

«Сотрудники стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях, продолжат получать стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку», — сообщает Смольный.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о продлении выплат работникам стационарных социальных учреждений. Так, выплаты продлят до 15 октября 2020 года.

Все новости Коронавирус

Лучшее в Петербурге «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый. читать далее → «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать. читать далее → Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад. читать далее →

Как это сделано написать письмо Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой. все письма → прочитать письмо →