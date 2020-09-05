Собянин заверил, что никакой второй волны Covid-19 нет

5 сентября столичный градоначальник дал интервью для фильма на телеканале «Россия-24». В нем он сообщил, что пандемия, вызванная вирусом Covid-19, имеет серьезную специфику. Также Собянин заверил, что разговоры о начавшейся второй волне напрасны. По мнению мэра столицы сейчас проходит всё ещё первая волна вируса, просто в регионах распространение вируса заторможено.

Собянин считает, что несколько регионов России, включая Москву, уже прошли пиковые цифры по заболеваемости. Что касается других регионов страны, то они только начали проходить пиковые значения, а третьи находятся на самом пике.