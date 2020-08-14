Смольный: Открывать кинозалы и фудкорты в Петербурге рановато

Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге равен единице. Как считает вице-губернатор Евгений Елин, такой показатель пока слишком низкий, чтобы открыть фудкорты и кинотеатры для посетителей.

Фудкорты плохо оборудованы для соблюдения мер безопасности - часто негде помыть руки, сложно соблюдать дистанцию, указал чиновник.

Также сохраняется опасность из-за старта учебного года. Прибывшие из других городов студентов могут спровоцировать новую волну заболеваемости, отметил Елин.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал неправдой информацию о повторном карантине в сентябре.