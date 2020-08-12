Из-за коронавируса петербургские больницы штрафуют чаще

Больницы Санкт-Петербурга активно штрафуют за нарушения в период эпидемии Covid-19. 12 августа появилась информация о том, что была оштрафована городская поликлиника №60 Пушкинского района Петербурга. Нарушения связаны с проверкой температуры работникам учреждения: она проводилась раз в сутки, а человек, измерявший температуру, не надевал защитную шапочку. Также была зафиксирована неправильная утилизация отходов инфекционных заболеваний, нарушение правил регистрации новых зараженных, отсутствие антисептиков в кабинетах врачей. Итоговый штраф составил 100 тысяч рублей.

Также были оштрафованы поликлиника №44 Фрунзенского района, Городской клинический онкологический диспансер и поликлиника №109. В числе нарушений - отсутствие антисептических средств в местах общего пользования, пренебрежение средствами индивидуальной защиты и нарушения при работе с информацией о пациентах с Covid-19.