В этом году нового гриппа не будет!

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что Россия не должна столкнуться до конца этого года с новым штаммом гриппа. По его словам, россияне должны поблагодарить за это Covid-19, из-за которого закрыл свои границы Китай, а ведь именно он является обычно источником сезонного гриппа.

«Сезонный грипп обычно не обходит нас стороной. Он крепко привязан к миграционным потокам», — говорит учёный. Обычно в районе Гуанчжоу и Гонконга появляются новые штаммы гриппа и распространяются по всему миру.

Действительно, авиасообщения с Китаем всё ещё не возобновлено и это беспрецедентная ситуация. Именно это служит основанием утверждать, что в 2020 году не стоит ждать эпидемию гриппа.