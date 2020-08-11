Путин рассказал, что его дочь температурила после прививки от коронавируса

11 августа на совещании с членами правительства глава государства сообщил о регистрации вакцины против новой коронавирусной инфекции. Привику уже опробовала на себе его дочь. «После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все», — рассказал президент об эксперименте. По его словам, вакцинация должна проводиться на добровольной основе.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что первыми препарат, разработанный центром им. Н. Гамалеи, получат медработники и пожилые люди. Эффективность вакцины можно будет оценить по результатам формирования популяционного иммунитета.