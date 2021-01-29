В Смольном рассказали, когда и при каких условиях откроются фуд-корты

Вопрос открытия фуд-кортов в торговых центрах Петербурга будет обсуждаться через «неделю-другую». Об этом, как пишет "Форпост", сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.

По его словам, обсуждать открытие фуд-кортов имеет смысл, если в ближайшее время ситуация с заболеваемостью и госпитализациями будет улучшаться.

Директор НМИЦ имени В. А. Алмазова добавил, что не поддерживает идею введения сертификатов о прививке против коронавируса, поскольку такие документы ограничили бы права и свободы граждан.

Шляхто, отвечая на вопросы, отметил также, что участие в массовых мероприятиях может привести к росту заболеваемости. Он уточнил, что небольшой подъем заболеваемости после несогласованого митинга 23 января есть, хотя напрямую связывать эти данные не стоит.

Для скорейшего снятия ограничений в Петербурге специалист посоветовал горожанам носить маски, соблюдать социальную дистанцию и вести нормальный образ жизни.