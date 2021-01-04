В Петербурге заработали кафе и рестораны

Кафе, бары и рестораны Петербурга возобновили работу после пятидневного перерыва. Как уточнили в пресс-службе Смольного, до 31 января работать общепиту придется все же с ограничениями - нельзя принимать посетителей ночью.

Продолжает действовать запрет на работу фуд-кортов. Также пока не работают театры, зоопарк, выставки и концерты также запрещены. Зрители смогут посещать театры с 7 января. При этом наполняемость зрительного зала не должна превышать 25%.

За нарушение запрета владельцам заведений грозит штрафдо 300 тыс. руб., а посетителям - 4-30 тыс. руб.

Отметим, что 4 января Петербург обошел Москву по количеству новых заболевших коронавирусом и скончавшихся от этой болезни.