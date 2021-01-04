Петербург снова впереди всей России по умершим от коронавируса

В Санкт-Петербурге за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 79 человек. Как сообщает ИЦК, зарегистрировано 3657 новых случаев, выздоровели 1626 человек.

Число погибших и новых случаев - на сегодня самое большое по стране. В Москве, например, за эти сутки заболели 3591 человек, а скончались 74.

Власти нашего города ожидают возможного увеличения числа заболевших после окончания праздников. Как писал Санкт-Петербург.ру, скачки заболеваемости могут быть после Нового года, Рождества и возвращения горожан из отпусков.

Между тем, в Петербурге идет вакцинация от коронавируса, хотя она немного замедлилась в праздники. Привиты более 6 тыс. человек.