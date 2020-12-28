В Петербурге госпитализировали актрису Алису Фрейндлих

Известную актрису Алису Фрейндлих 25 декабря госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга с пневмонией и коронавирусом.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», 86-летняя артистка находится в реанимации инфекционного отделения 122-й клинической больницы имени Соколова.

О госпитализации Фрейндлих в Facebook также сообщил петербургский историк Константин Богуславский со ссылкой на источники из Большого драматического театра им. Товстоногова. Заместитель худрука БДТ по общественно-просветительской деятельности Ирина Шимбаревич сообщила РБК, что не дает комментариев на эту тему, и добавила, что в театре, где служит Фрейндлих, "все хорошо".

Объем поражения легких составил 80%, сообщает Telegram-канал Life Shot. Фрейндлих подключили к аппарату для неинвазивной вентиляции легких. На момент госпитализации поражение составляло около 36%.

В медучреждении, как передает ТАСС, уточнили, что коронавирусом заразилась заразилась и дочь Фрейндлих — она госпитализирована и находится в обычной палате.